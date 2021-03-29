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В Чумлаки сгорела холодильная ферма "криминального авторитета"
29.03.2021 12:23
В селе Чумлаки, в Кахетии, сгорела холодильное хозяйство так называемого криминального авторитета Малхаза Бадуашвили.
Холодильные установки для хранения фруктов практически полностью уничтожены.
Пока неизвестно, произошел ли пожар случайно или инцидент связан с чьей-то местью Бадуашвили.
Напомним, что 25 марта на дороге в Чумлки был обстрелян автомобиль Малхаза Бадуашвили, в которой вместе с ним находились еще три человека. В результате обстрела один человек погиб на месте и три человека, в том числе сам Бадуашвили, получили ранения.
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