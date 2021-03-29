Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Чумлаки сгорела холодильная ферма "криминального авторитета"


29.03.2021   12:23


В селе Чумлаки, в Кахетии, сгорела холодильное хозяйство так называемого криминального авторитета Малхаза Бадуашвили.

Холодильные установки для хранения фруктов практически полностью уничтожены.

Пока неизвестно, произошел ли пожар случайно или инцидент связан с чьей-то местью Бадуашвили.

Напомним, что 25 марта на дороге в Чумлки был обстрелян автомобиль Малхаза Бадуашвили, в которой вместе с ним находились еще три человека. В результате обстрела один человек погиб на месте и три человека, в том числе сам Бадуашвили, получили ранения.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна