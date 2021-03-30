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Следственная служба разоблачила сотрудника Центра техинспекции во взяточничестве
30.03.2021 11:57
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий разоблачили сотрудника Центра первичного технического осмотра транспортных средств по факту коммерческого подкупа. Об этом сообщает следственное ведомство.
Следствие установило, что обвиняемый в целях получения личной выгоды в одном из центров технического осмотра, расположенном в Имеретинском районе, при осмотре личного автомобиля, несмотря на его визуальные и технические повреждения, в нарушение требований технического регламента, утвержденного постановлением правительства Грузии, выдал заключение о прохождении технического осмотра», - сказано в заявлении Следственной службы.
Расследование ведется по части 3 статьи 221 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет.
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