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Более тысячи грузинских военных в 2022 году получат квартиры на льготных условиях
30.03.2021 14:05
Военный городок на горе Махата в Тбилиси обретает контуры – уже заложены фундаменты 31 дома, сообщает Минобороны Грузии.
Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе вместе с командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили сегодня осмотрел стройплощадку и ознакомился с ходом работ.
Согласно проекту, на горе Махата будет построено 39 семиэтажных офицерских корпусов. Всего квартиры получат 1 092 семьи.
Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 м2 жилой площади в состоянии белого каркаса на беспрецедентных льготных условиях. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.
Жилищный проект также предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, внутренних дорог, зон отдыха и парковок. Строительство военного городка планируется завершить к концу 2022 года.
Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась прошлой осенью по инициативе Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии.
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