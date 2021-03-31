

Россия проверяет бдительность НАТО

31.03.2021 12:43





29 Марта на севере Атлантики, над черным и Балтийскими морями в течении 5-6 часов силами НАТО было зафиксировано большая активность российских ВВС – идентифицировано шесть различных групп бомбардировщиков и истребителей ВВС РФ. Среди идентифицированных самолетов были, в частности, сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 и стратегические бомбардировщики Ту-95.об этом сообщает ИА «DELFI».



Как заявляют в альянсе, для наблюдения за действиями ВВС РФ, а в случае необходимости и перехвата, коллективным силам НАТО пришлось около 10 раз поднимать в небо авиацию, однако несмотря на необычно высокую активность, ни один из российских самолетов не вторгся в воздушное пространство НАТО. В этой операции были вовлечены силы ВВС Норвегии, Великобритании, Бельгии, Турции, Румынии, Болгарии и Италии. В альянсе отметили, что самолеты НАТО ежегодно совершают сотни вылетов для идентификации и наблюдения за российскими самолетами, находящимися в международном воздушном пространстве, однако такой интенсивности до сих пор не наблюдали – сообщает ИА «DELFI».



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