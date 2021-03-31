

Сотрудник посольства России в Италии задержан по подозрению в шпионаже

31.03.2021 13:25





«Два человека задержаны Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ» - об этом со ссылкой на газету La Repubblica сообщает ТАСС.



По распространенной информации во вторник вечером во время передачи секретных документов и получения денежного вознаграждения задержаны итальянский военнослужащий и сотрудник посольства России в Риме.



По той же информации спецподразделение карабинеров (ROS) позже сообщило, что по ордеру прокуратуры Рима задержало итальянского военнослужащего и российского офицера. «Задержан капитан ВМС и офицер, служащий посольстве РФ, которые обвиняются в шпионаже и создании угрозы госбезопасности. Итальянский гражданин взят под стражу, в отношении иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса» - говорится в заявлении ROS.



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