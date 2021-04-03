

Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

03.04.2021 13:27





Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел в плотных слоях атмосферы. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), передает ТАСС.



По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует.



Спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.



Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.



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