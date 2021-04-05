|
|
|
В Цхалтубо за убийство двух братьев задержан мужчина
05.04.2021 12:19
В муниципалитете Цхалтубо по обвинению в убийстве двух братьев задержан мужчина. Об этом заявили в МВД Грузии
Следствие установило, что в результате бытового конфликта обвиняемый 1992 года рождения из охотничьего ружья смертельно ранил своих родственников, двух братьев, и скрылся с места преступления.
Полиция задержала мужчину по горячим следам. Его обвиняют в умышленном убийстве двух человек, совершенном при отягчающих обстоятельствах.
Наказание за указанное преступление предполагает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна