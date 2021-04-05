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В Цхалтубо за убийство двух братьев задержан мужчина


05.04.2021   12:19


В муниципалитете Цхалтубо по обвинению в убийстве двух братьев задержан мужчина. Об этом заявили в МВД Грузии

Следствие установило, что в результате бытового конфликта обвиняемый 1992 года рождения из охотничьего ружья смертельно ранил своих родственников, двух братьев, и скрылся с места преступления.

Полиция задержала мужчину по горячим следам. Его обвиняют в умышленном убийстве двух человек, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

Наказание за указанное преступление предполагает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет.

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