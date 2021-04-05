

В Турции задержали 10 отставных адмиралов за критику правительства и поддержку конвенции Монтрё

05.04.2021 16:54





Десять адмиралов в отставке были задержаны в Турции за критику правительства в связи с конвенцией Монтрё. Открытое письмо более 100 отставных офицеров ВМС Турции подверглось резкой критике со стороны правительства страны, которое связали с прошлыми военными переворотами.



Прокуратура вызвала на допрос еще четырех бывших военнослужащих. Бывшие военные чиновники обвиняются в «применении силы и насилия для свержения конституционного строя».



В опубликованном накануне письме, которое подписали 103 отставных адмирала, речь идет о возможном пересмотре конвенции Монтрё из-за планов строительства канала «Стамбул». Адмиралы назвали конвенцию дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, а дискуссии о ее пересмотре считают неприемлемыми.



Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, определяет режим прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Торговые суда всех стран могут свободно проходить через них как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей режим различен: для нечерноморских держав действуют существенные ограничения по классу кораблей и сроку их пребывания.





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