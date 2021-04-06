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Науседа: Оккупация территорий Грузии и Украины усложняет процесс вступления в НАТО, но не может его остановить
06.04.2021 20:22
«Оккупация территорий Грузии и Украины осложняет процесс членства в НАТО, но не может его остановить», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
Журналист поинтересовался, возможно ли членство в НАТО для Украины, учитывая, что часть ее территории оккупирована Россией.
«Да, из-за этого ситуация сложная. И не случайно начался конфликт на востоке Украины и был аннексирован Крым – то же самое происходит в других государствах, которые стремятся вступить в НАТО, я прежде всего говорю о Грузии. И этот фактор осложняет процесс. Но остановить его он не способен», — заявил президент Литвы.
Гитанас Науседа также говорил в интервью о европейской интеграции, отметив, что ЕС должен сохранять твердость и послать четкий сигнал своим партнерам, а именно Украине, Молдове и Грузии, чтобы мотивировать их двигаться вперед.
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