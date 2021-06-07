

Чавушоглу: Закупленные Турцией у России ракетные системы С-400 не представляют риска для безопасности НАТО

07.06.2021 10:48





Турецкие власти не считают закупленные у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 угрозой для НАТО и планируют подходить к этой теме с реалистических позиций. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в колонке для французской газеты L'Opinion, передает ТАСС.



"Ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО. Турция намерена подходить вопросу С-400 с позиций реализма и на основе конструктивного диалога", - написал он.



Министр добавил, что Анкара также предоставила партнерам по НАТО доказательства того, что не предпринимала у побережья Ливии никаких враждебных действий против какого-либо корабля союзников, "вопреки тому, что говорилось о фрегате Courbet".



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