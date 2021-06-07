

Министр обороны Грузии принял делегацию США

07.06.2021 17:45





Министр обороны Грузии принял в министерстве обороны делегацию командования США в Европе и Госдепартамента США.



На встрече присутствовали заместитель главы миссии Адам Стерлинг, помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, Филипп Рикер, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, посол США в Грузии Келли Дегнан и другие члены делегация.



По информации министерства обороны, министр поблагодарил главного стратегического партнера Грузии, США, за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за поддержку стремления к членству в евроатлантических структурах.



По данным ведомства, стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и на Южном Кавказе, а также текущие программы в рамках двустороннего стратегического партнерства. На переговорах обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между «Миссией решительной поддержки» НАТО и Программой оборонной готовности Грузии (GDRP), которая поможет укрепить территориальную обороноспособность Грузии и интеграцию в НАТО, а также укрепит образцовое сотрудничество между двумя странами.



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