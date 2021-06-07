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В Сванети до смерти избили водителя микроавтобуса
07.06.2021 21:52
В селе Чихареши Лентехского муниципалитета избили водителя микроавтобуса, в результате мужчина скончался в больнице.
Инцидент произошел 5 июня. По информации "Мтавари архи", на мужчину напали несколько лиц.
Водителя доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
Как заявили report.ge в МВД, в связи с произошедшим начато расследование по статье 117 УК Грузии, которая предусматривает умышленное нанесение вреда здоровью.
Остальные детали инцидента к этому времени неизвестны.
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