|
|
|
Лукашенко хочет производить стрелковое оружие в Беларуси
08.06.2021 12:45
В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, передает БЕЛТА.
Глава государства обозначил в качестве важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия. "Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".
"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул Александр Лукашенко.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна