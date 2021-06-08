

Лукашенко хочет производить стрелковое оружие в Беларуси

08.06.2021 12:45





В Беларуси необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса, передает БЕЛТА.



Глава государства обозначил в качестве важной темы развитие отечественного производства стрелкового оружия. "Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".



"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул Александр Лукашенко.



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