

МВД Грузии сообщает о задержании четверых наркодилеров

08.06.2021 13:28





МВД Грузии сообщает о задержании четырех граждан по обвинению в торговле наркотиками посредством интернета.



По заявлению ведомства, арестованы Л.Н 1984 г.р, Н.К 2002 г.р, А.Ч 1999 г.р и М.К 2002 г.р.



Как говорится в заявлении, правоохранители изъяли наркотическое вещество, содержащее «метадон» и психоактивное вещество, т.н «био».



По версии следствия, для реализации обвиняемые использовали мотоцикл, а вещества при транспортировке хранили в коробках, принадлежащей одной курьерской компании.



Гражданина Л.Н. обвиняют в покупке и хранении наркотических веществ в особо крупных размерах и в попытке реализации наркотических веществ в особо крупных размерах. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение сроком от 8 до 20 лет или вовсе пожизненное заключение.



Гражданина Н.К. обвиняют в незаконном хранении и покупке новых психоактивных веществ и в попытке их реализации. В случае признания виновным ему грозит заключение сроком от 6 до 11 лет.



Гражданин А.Ч и М.К. обвиняют в незаконной покупке и хранении наркотических веществ по предварительному сговору и в попытке их реализации. В случае признания виновными им грозит заключение сроком от 7 до 14 лет.





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