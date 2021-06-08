

Москва запретила въезд девятерым канадским чиновникам

08.06.2021 13:50





Москва приняла решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе девятерым гражданам Канады. Об этом сообщает МИД РФ.



В «черном списке»: министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, глава управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Канады Доминик Леблан, замминистра национальной обороны Канады Джоди Томас, замначальника штаба национальной обороны Канады Майк Руло, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады Скотт Бишоп.



Санкции введены «в ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года санкции против граждан РФ за преследования лидера российской оппозиции Алексея Навального.



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