

Столтенберг пообещал союзникам защиту от России и Белоруссии

08.06.2021 14:16





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал защищать союзников альянса от России и Беларуси.



«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и готовы в чрезвычайной ситуации защищаться от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — рассказал он, пишет газета La Repubblica.



По словам политика, Североатлантический альянс видит главную угрозу в России и Китае — точнее, в их военном и политическом сотрудничестве. Кроме того, большую опасность представляет терроризм и кибератаки.



Во время встречи с американским президентом Джо Байденом 8 июня генсек НАТО также рассказал о двойственном подходе в отношении России. Речь идет о действиях, направленных как на сдерживание, так и на диалог между сторонами.



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