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Страны Балтии выступили за усиление поддержки Украины и Грузии перед саммитом НАТО


09.06.2021   11:52


Накануне саммита лидеров стран-членов НАТО президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что балтийские страны выступают за более сильную поддержку Украины и Грузии.

Об этом Науседа рассказал после консультаций с коллегами из Латвии и Эстонии, сообщает "Европейская правда".

"Литва, Эстония и Латвия провели тесную координацию накануне саммита НАТО. Мы должны обеспечить надежное сдерживание, продолжать инвестировать в нашу оборону и делать свой вклад в постоянную адаптацию Североатлантического альянса. Страны Балтии едины в отстаивании сильной поддержки партнеров-аспирантов, Украины и Грузии", - заявил Науседа в своем Twitter.


Напомним, Европейский конгресс украинцев перед саммитом НАТО призвал Альянс ускорить предоставление Украине Плана действий по членству, напомнив о решении Бухарестского саммита в 2008 году.

Заместитель генсека НАТО заявил, что саммит Альянса в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает от НАТО в будущем услышать возможную дату, касающуюся членства, и считает самой большой ошибкой молчание союзников.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

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