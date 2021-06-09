

Минфин Грузии выявил поддельные документы на два с половиной миллиона

09.06.2021 14:31

Новости-Грузия



Следственная служба Минфина Грузии уличила гражданина в изготовлении и использовании фальшивых документов, которые использовались для участия в конкурсе государственных закупок.



По данным следствия, директор строительной фирмы в 2018 – 2019 годах изготовил и представил различным закупающим организациям фальшивые договора на сумму 2 529 645 лари (более 766 тысяч долларов). Благодаря этим фальшивым документам предприятие оформило договора о государственныъ закупках.



При этом операции, предусмотренные фальшивыми официальными документами, фактически не проводились.



Следствие ведется по статье УК Грузии «Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков» и наказывается штрафом и лишением свободы на срок до трех лет.



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