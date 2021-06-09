

Минобороны распространило заявление в связи информацией в СМИ

09.06.2021 19:36





В Министерстве обороны называют ложью распространенную в одном из СМИ информацию о том, что 65 военнослужащих покинули Сенакскую 2-ю пехотную бригаду.



«Одно из средств массовой информации, информационное агентство CNews, распространило целенаправленную дезинформацию, направленную на дискредитацию Сил обороны Грузии и проводимых успешных реформ. Распространенная агентством информация о том, что 65 военнослужащих покинули Сенакскую 2-ю пехотную бригаду, является полной ложью.



К сожалению, агентство, несмотря на проверку информации в Минобороны, все же преднамеренно распространило ложную информацию. В результате позитивных реформ, проведенных в последние годы, которые включали повышение заработной платы военнослужащих, а также улучшение условий их жизни, питания, образования, оснащения, здравоохранения и других условий, в Силах обороны значительно сократился показатель оттока кадров.



Силы обороны представляют один из важнейших институтов безопасности страны, умышленное нанесение ущерба их имиджу наносит ущерб интересам страны и каждого гражданина. Соответственно, призываем медиа проявлять больше ответственности и прекратить распространение ложной информации», - говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны Грузии.



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