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В Швейцарии арестовали российского разработчика системы мониторинга СМИ
10.06.2021 10:39
В Швейцарии после запроса США арестовали россиянина Владислава Клюшина. Его обвиняют в финансовых махинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер.
Посольство России в Берне подтвердило арест Клюшина по экстрадиционному запросу США. Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников, заявила Райзер. Решение о передаче Клюшина США может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде, сказала представитель Федерального офиса.
Владиславу Клюшину в России принадлежит компания «М 13», которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша». Этим продуктом пользуются в администрации президента и в министерстве обороны.
Клюшина также связывали с политическим телеграм-каналом «Незыгарь». Об этом писало издание «Проект». Клюшин подал в суд на авторов материала «Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор». Он потребовал удалить его, поскольку тот «дискредитирует Клюшина и его компанию «М 13». Мосгорсуд обязал издание удалить материал.
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