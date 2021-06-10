

В Швейцарии арестовали российского разработчика системы мониторинга СМИ

10.06.2021 10:39





В Швейцарии после запроса США арестовали россиянина Владислава Клюшина. Его обвиняют в финансовых махинациях, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер.



Посольство России в Берне подтвердило арест Клюшина по экстрадиционному запросу США. Его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников, заявила Райзер. Решение о передаче Клюшина США может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде, сказала представитель Федерального офиса.



Владиславу Клюшину в России принадлежит компания «М 13», которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша». Этим продуктом пользуются в администрации президента и в министерстве обороны.



Клюшина также связывали с политическим телеграм-каналом «Незыгарь». Об этом писало издание «Проект». Клюшин подал в суд на авторов материала «Телега из Кремля. Рассказ о том, как власти превратили Telegram в телевизор». Он потребовал удалить его, поскольку тот «дискредитирует Клюшина и его компанию «М 13». Мосгорсуд обязал издание удалить материал.



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