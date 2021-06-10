

Гражданин Польши задержан за шпионаж в пользу России

10.06.2021 10:44





Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.



По информации ведомства, подозреваемый активизировал свою деятельность после того, как его сообщник был арестован по такому же обвинению. Отмечается, что поляк якобы выполнял задание российских спецслужб по «установлению контакта с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте». По версии польских служб безопасности, мужчина работал не только в Польше и Евросоюзе, но и в других странах мира.



В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружили большое количество носителей информации, а также 300 тысяч злотых (около 84 тысяч долларов). В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 10 лет лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





