

Латвийский депутат подозревается в шпионаже на Россию

10.06.2021 12:16





Сейм Латвии практически единогласно поддержал проведение обыска и задержание депутата от фракции «Согласие» Яниса Адамсонса, которого правоохранительные органы заподозрили в шпионаже в интересах России. Об этом пишет издание Delfi.



С просьбой о лишении мужчины депутатского иммунитета в парламент обратилась Генеральная прокуратура республики. Она заверила, что политик может быть причастен в передаче секретной информации в Россию, однако, о какой сфере идет речь, не пояснила. От иных комментариев по ситуации представители ведомства отказались.



Отмечается, что сам Адамсонс свою вину не признает. На заседании он заявил, что за ним «нет никаких грехов», а об уголовном деле он узнал от журналистов. Свое преследование политик связал с «контратакой мафиозных структур». Меру пресечения политику вскоре определит суд.



Адамсонс окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. С 1979 по 1991 годы служил на Дальнем Востоке. В августе 1991-го года он подал рапорт об увольнении из погранвойск СССР и затем уехал в Латвию, где сначала командовал государственной погранслужбой, а позднее был главой МВД.



Как отмечает "Би-би-си", Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, в своё время, судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".



Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", в которую он входит, защищает интересы русскоязычного населения Латвии.





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