

Сенатор Роб Портман: Администрация Байдена должна призвать НАТО предоставить Грузии ПДЧ

10.06.2021 12:37





Грузия является одним из ближайших союзников Америки в регионе, поэтому действия Россия должны стать причиной для беспокойства, - об этом американский сенатор Роб Портман пишет в статье, опубликованной в издании Wall Street Journal, где он говорит о запланированной встрече Джо Байдена и Владимира Путина, а также о своем визите несколько дней назад в Восточную Европу, в том числе и Грузию.



По его словам, США должны способствовать выполнению данного на Бухарестском саммите обещание в 2008 году по поводу вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс.



«Во время посещения Грузии я побывал на административной границе с Южной Осетией и непосредственно стал свидетелем попыток «бордеризации» с целью легитимации оккупации и незаконной аннексии грузинских территорий Россией. Грузия является одним из ближайших союзников Америки в регионе, поэтому действия Россия должны стать причиной для беспокойства.



Во встреч с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и другими лидерами, в том числе с оппозиционными партиями, мы подчеркнули необходимость сотрудничества для осуществления избирательной, судебной и экономической реформ, что нужно для более безопасного будущего. Как и в случае с Украиной, администрация Байдена должна призвать НАТО предоставить Грузии план действий по членству (ПДЧ) и способствовать выполнению обещания, озвученного на Бухарестском саммите, что будет содействовать их защите от российской агрессии», - пишет сенатор.



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