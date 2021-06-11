

В Батуми в связи с поджогом в магазине сети «FARFOUR» задержан 16-летний подросток

11.06.2021 10:56





В связи с пожаром в одном из сети магазинов «FARFOUR» в Батуми задержан 16-летний подросток.



По данным МВД, сотрудниками Батумского городского отдела Департамента полиции Аджарии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан несовершеннолетний — Ш.А. 2005 года рождения. Он был арестован в Батуми по обвинению в «повреждении или уничтожении имущества путем поджога».



Максимальное наказание за данное преступление составляет от 3 до 5 лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что 9 июня этого года Ш.А. вместе с соучастниками повредили стеклянную дверь магазина «FARFOUR» , расположенного на улице им. Парнаваза Мепе в Батуми, и подожгли находящиеся там предметы»



Принимаются соответствующие следственные и оперативные меры по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.



«Инцидент расследуется по подпункту« а »части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества путем поджога», — сообщили в МВД.



По словам основательницы сети супермаркетов «FARFOUR» Тамар Кахидзе за неделю было совершено три попытки поджога магазинов сети. Она также заявляет об угрозах и шантаже, и называет имена предпринимателя Мурмана Джинчарадзе, активиста «Мечты» Гочу Барамидзе и члена воровского мира известного как «Энцо».



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