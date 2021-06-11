

На проспекте Чавчавадзе в Тбилиси ограбили магазин iPlus

11.06.2021 10:59





Магазин iPlus на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси был ограблен.



По словам директора магазина Кахи Сепиашвили, инцидент произошел на рассвете, сразу по завершении т.н. комендантского часа. По его словам, унесли дорогостоящую технику.



По словам Кахи Сепиашвили, убыток составляет около 90 тысяч лари, размер убытка еще уточняется.



По его словам, представители МВД провели следственные действия, изъяты записи камер внутреннего и внешнего периметра, ведется следствие.













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