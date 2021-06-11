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СГБ арестовала чиновника за получение взятки


11.06.2021   12:28


Сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека за получение взятки. Об этом сообщает СГБ.

«Следствием установлено, что начальник отдела патрулирования и быстрого реагирования Западного регионального отделения Управления экологического надзора, используя свое служебное положение, систематически покровительствовал тем, кто причастен к незаконным вырубкам леса, обеспечивая беспрепятственный вывоз незарегистрированной древесины, а взамен получал взятку в размере 300 лари за каждую транспортировку.

Расследование ведет антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности», - говорится в сообщении СГБ.

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