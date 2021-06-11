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Ракетный эсминец США вошел в Черное море
11.06.2021 20:03
Ракетный эсминец Laboon (DDG-58) Военно-морских сил США вошел в Черное море. Об этом сообщает командование Шестым флотом Военно-морских сил США.
«Laboon (DDG-58) начал движение в северном направлении в Черное море, чтобы выполнить операцию по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работают с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», — говорится в сообщении опубликованном в Twitter.
Вхождение в Черное море судов стран, не имеющих выхода к Черному морю, регулируется Конвенцией Монтрё. В этом случае страны региона, не являющиеся членами, должны заранее проинформировать Турцию о заходе своих кораблей в Черное море.
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