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Грузинский пограничник был ранен при исполнении служебных обязанностей


11.06.2021   20:30


Сотрудник пограничной полиции МВД Грузии был ранен из огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Случай произошел сегодня на таможенно-пропускном пункте «Лагодехи» (грузино-азербайджанская граница). Согласно распространившейся информации, пострадал начальник оперативной службы лагодехского управления погранполиции Ило Маисашвили.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с табельным оружием . Утверждается, что автомат Маисашвили упал на землю и выстрелил.

С ранениями в области ноги 55-летний мужчина был доставлен в клинику «Келаптари» в Лагодехи. Телеканал «Рустави 2» передает, что повреждения пациента легкие и его жизни ничего не угрожает.

В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье 124 УК Грузии – причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Это преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

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