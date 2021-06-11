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Тренеры ФБР провели курс переподготовки для сотрудников МВД
11.06.2021 22:07
Завершился пятидневный учебный курс, организованный Администрацией по борьбе с наркотиками (DEA) посольства США для представителей Центральной криминальной полиции, патрульной полиции и Департамента полиции Тбилиси.
По информации МВД, тренинг проводился в Академии МВД при поддержке Международного бюро по борьбе с наркотиками и сотрудничества с правоохранительными органами (INL) посольства США.
На заключительном мероприятии окончании курса присутствовали заместитель главы миссии США в Грузии Райан Харкер Харрис, руководители (INL), которые передали участникам тренинга сертификаты.
Тренинг проводили инструкторы Федерального бюро расследований (ФБР). Американские специалисты поделились с грузинскими правоохранителями своими знаниями и опытом по современным методам огневой подготовки, обыска и проникновения, тактической медицины и другим важным вопросам борьбы с наркопреступлениями.
Целью тренинга было усовершенствовать навыки борьбы с преступностью, проанализировать современные методы и поделиться опытом соответствующих ведомств США в этом направлении.
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