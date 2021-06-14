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Премьер-министр Словении поддержал расширение НАТО
14.06.2021 18:36
«Я твердо верю, что НАТО должно расширяться, потому что в противном случае будут расширяться другие, это не будет способствовать миру и стабильности во всем мире», - сказал премьер-министр Словении Янез Янша.
Словенский премьер отметил, что альянс должен поддерживать страны НАТО, чтобы дать им технологическое преимущество, особенно в военных технологиях.
«Расширение означает приглашение всех демократий, близких к нашему региону и желающих присоединиться. Расширение также означает приглашение других партнеров, всех свободных и демократических стран, которые разделяют наши основные ценности», - сказал Янез Янша.
Выступая на Брюссельском форуме, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО подтвердят свое решение о вступлении Грузии в НАТО.
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