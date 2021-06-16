

МВД Грузии сообщает о задержании трех граждан по обвинению в членстве в «воровском мире»

16.06.2021 12:16





МВД Грузии сообщает о задержании в городе Кутаиси трех человек, по обвинению «членстве в воровском мире» и участии в «воровской встрече». Задержаны гражданин Т.Ч. 1996 года рождения, в прошлом судимый гражданин А.М. 1983 года рождения и в прошлом многократно судимый, отбывающий условный срок гражданин Д.С.



По версии следствия, обвиняемый Т.С. узнал о финансовом споре между своим знакомым, бывшим дольщиком одного из кафе-баров в Кутаиси и нынешним владельцем этого же заведения, и вместе со своими сообщниками произвольно решил вмешаться в спор.



По данным МВД, обвиняемые организовали «воровскую расправу» по правилам, установленным «воровским миром». В результате финансового спора владелец бара был вынужден выплатить определенную сумму в пользу бывшего партнера по бизнесу и участников «воровского мира».



МВД Грузии сообщает о задержании в городе Кутаиси трех человек, по обвинению «членстве в воровском мире» и участии в «воровской встрече». Задержаны гражданин Т.Ч. 1996 года рождения, в прошлом судимый гражданин А.М. 1983 года рождения и в прошлом многократно судимый, отбывающий условный срок гражданин Д.С.



По версии следствия, обвиняемый Т.С. узнал о финансовом споре между своим знакомым, бывшим дольщиком одного из кафе-баров в Кутаиси и нынешним владельцем этого же заведения, и вместе со своими сообщниками произвольно решил вмешаться в спор.



По данным МВД, обвиняемые организовали «воровскую расправу» по правилам, установленным «воровским миром». В результате финансового спора владелец бара был вынужден выплатить определенную сумму в пользу бывшего партнера по бизнесу и участников «воровского мира».



Сотрудники правоохранительных органов арестовали граждан T.C., A.M. И Д. после того, как владелец бара выплатил им требуемую сумму. Во время обыска в домах задержанных полиция изъяла сотовые телефоны и компьютерную технику.



Задержанных обвиняют в участии в «воровской встрече», в членстве в «воровском мире». Расследование ведется по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Грузии и части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за данные преступления составляют от 7 до 10 лет лишения свободы.



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