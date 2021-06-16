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Делегация Национальной полиции Республики Польша посетила министерство внутренних дел Грузии
16.06.2021 12:16
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури принял делегацию Национальной полиции Республики Польша во главе с заместителем главкома Польской полиции генерал-майором Павлом Доброжеем.
По информации МВД, на встрече с министром присутствовал посол Республики Польша в Грузии Мариуш Машкевич. На встрече Павел Доброжей, по приказу министра внутренних дел Польши наградил медалью министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури за его вклад в успешное сотрудничество между Национальной полицией Республики Польша и министерством внутренних дел Грузии.
Вахтанг Гомелаури подчеркнул исторически близкие отношения между Грузией и Польшей, а также безоговорочную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса европейской и евроатлантической интеграции.
Министр внутренних дел особо отметил высокий уровень сотрудничества между двумя ведомствами, которое эффективно осуществляется при непосредственном и активном участии атташе полиции Грузии в Польше Георгия Гамсахурдия.
В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и планы двустороннего сотрудничества.
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