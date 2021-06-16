

В Мцхете из мести убит мужчина

16.06.2021 15:27





Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение подозреваемому в умышленном убийстве в селе Мухрани Мцхетского района. Об этом Report.ge сообщили в ведомстве.



«10 июня 2021 года в селе Мухрани Мцхетского района Б.И. с целью умышленного убийства из мести нанес Д.Ч. тупым предметом опасные для жизни телесные повреждения. В результате полученных травм Д.Ч. скончался в больнице 14 июня.



Поскольку Б.И. избегает явки в следственный орган, ему было предъявлено обвинение заочно, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет », - сказали в прокуратуре.



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