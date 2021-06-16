

Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии

16.06.2021 20:47





Утром 15 июня два российских самолета Су-35C без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. Об этом заявили силы обороны Эстонии 16 июня.



Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.



Отмечается, что истребители летели с выключенными передатчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.



В связи с инцидентом министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручило ему ноту.



Это четвертое нарушение воздушной границы Эстонии самолетами Российской Федерации в этом году, подчеркнули в эстонской армии.



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