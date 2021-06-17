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Болгария принимает председательство в оборонном форуме Юго-Восточной Европы
17.06.2021 13:44
С 1 июля 2021 года Болгария будет ротационным председателем Процесса встреч министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM Process). С целью подготовки передачи мандата, в Софии находятся представители Албании, которая является нынешним председателем инициативы.
Переговоры сфокусированы на углублении сотрудничества в безопасности и обороне, а также на затруднениях в проведении регулярных встреч в очном режиме из-за пандемии. Уточняется и организация церемонии по сдаче и приему председательства. Она состоится 27 августа в г. К,уманово, Северная Македония где расположен Штаб многонациональной бригады Юго-Восточной Европы
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