

Бен Ходжес: Грузия уже должна быть в НАТО

17.06.2021 19:44





Американский генерал Бен Ходжес считает, что сотрудничество НАТО-Грузия в черноморском регионе в ответ на «растущую дестабилизирующую деятельность России» является неадекватным.



Как заявил бывший командующий Европейским командованием армии США, генерал-лейтенант в отставке в интервью агентству «Акцент», причиной этого является отсутствие со стороны США и НАТО стратегии в отношении Черноморского региона.



«В ответ на растущую дестабилизирующую активность России сотрудничество НАТО-Грузия в черноморском регионе является неадекватным. Причиной этого является отсутствие стратегии в отношении черноморского региона – ни у НАТО, ни у США нет стратегии в отношении региона и соответственно, у нас нет адекватной политики для Грузии, Украины или Молдовы, и, честно говоря, даже для Турции. Конечно, мы очень недовольны тем, что Кремль делает в Грузии и остальной части черноморского региона, но Россия остановится только в том случае, если ее остановят», - заявил Ходжес.



Что касается позиции по России в новом коммюнике НАТО, американский генерал заявляет, что насколько адекватны ответные меры НАТО для сдерживания России, покажет будущее.



По его словам, на своей территории альянс проделал очень большую работу по укреплению потенциала, однако НАТО, а также и США не проводили с Кремлем «хорошей и последовательной коммуникации, что его агрессия в отношении Украины, Грузии и других стран неприемлема».



«Соответственно, пока мы не докажем Кремлю, что мы действительно серьезны и что руководство Российской Федерации столкнется с реальными последствиями, они [русские] будут продолжать свои действия», - добавил Ходжес.



Что касается вопроса вступления Грузии в НАТО, американский генерал считает, что страна уже должна быть в альянсе и Кремль не нужно «провоцировать», он и так делает то, что захочет.



«На мой взгляд, Грузия уже должна быть в НАТО. Нынешняя ситуация с членством Грузии является выражением того, что некоторые страны альянса опасаются реакции Кремля. Часть из них заявляет, что они не желают «провоцировать» Россию. Считаю, что это неправильное мышление. Кремль не нужно «провоцировать», он и так делает то, что хочет, и не остановится, пока не увидит, что мы настроены серьезно. Нам нужна черноморская стратегия, которая также включает стратегию в отношении России. Пока мы сможем убедить Германию и Францию в том, что Грузия должна быть в НАТО, думаю, что Соединенные Штаты должны укреплять и решительно поддерживать двусторонние отношения с Грузией и Украиной», - заявил Ходжес.





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