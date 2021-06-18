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МВД Грузии о «Марше достоинства»: Полиция будет действовать в соответствии с законом
18.06.2021 20:13
Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявляет, что полиция будет действовать в соответствии с законом во время «Марша достоинства», проведение которого запланировано организацией Tbilisi Pride, работающей в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества.
Как известно прайд-неделя пройдет в столице Грузии с 1 по 5 июля. «Марш достоинства» состоится 5 июля на проспекте Руставели.
Сегодня на заседании парламентского Комитета по правам человека депутат Тамар Кордзая спросила Дарахвелидзе, что министерство планирует предпринимать в связи с проведением данных мероприятий и поддерживает ли ведомство контакты с организацией Tbilisi Pride.
«Была проведена встреча с участием ПРООН (Программа развития ООН), в которой также участвовал наш представитель, где обсуждался этот вопрос. Мы предоставили информацию о рисках, связанных с проведением «Марша достоинства». Они однозначно и недвусмысленно заявили, что они не будут рассматривать изменение места проведения мероприятия или какие-либо модификации. Мы предоставили информацию, которая у нас была.
Повторяю, полиция, МВД и государство обязаны обеспечить защиту свободы собраний и выражения мнения любого человека в рамках закона, если это не превышает установленных законом норм. В этом случае полиция будет действовать в соответствии с законом», — сказал Дарахвелидзе.
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