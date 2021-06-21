

Гражданин России задержан в Германии по обвинению в шпионаже

21.06.2021 15:00





Гражданин России Ильнур Ф. задержан в Германии по подозрению в шпионаже. Москва это пока не комментирует.



«Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу — самое позднее с октября 2020 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры ФРГ.



Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он не менее трех раз встречался с представителем российской спецслужбы.



«На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», — утверждают следователи.



Задержанный россиянин с 19 июня находится в предварительном заключении.



Российские официальные лица пока никак не комментировали заявление немецкой прокуратуры.



Это второй с начала года случай, когда власти Германии сообщают о задержании лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.



В феврале 2021 года генеральная прокуратура страны выдвинула обвинения против гражданина ФРГ, подозреваемого в работе на российскую разведку. Обвиняемого зовут Йенс Ф.



Он работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях немецкого парламента и его вспомогательных служб. У него был доступ к планам этажей этих зданий.



В начале июня глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил газете Welt am Sonntag, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.



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