

Российская помощь Италии в борьбе с пандемией оказалась шпионской операцией - La Repubblica

22.06.2021 13:42





В Италии заявили, что т.н. «помощь» российских военных в борьбе с коронавирусом оказалась шпионской операцией.



Издание La Repubblica пишет, что власти Италии установили, что что оказанная российскими военными в прошлом году «помощь» в борьбе с коронавирусной инфекцией была не чем иным, как разведывательной миссией министерства обороны России.



Как следует из материала, опубликованного итальянским изданием, российские военные прибыли в Италию с одной единственной целью – получить разведданные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией.



«Российские военные неожиданно оказались на территории, где размещены по меньшей мере две из наиболее важных баз НАТО в Италии. В Брешиа есть база истребителей, бомбоубежища итальянской аэронавтики, а также место дислокации американского ядерного оружия.



Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии — вакцины», пишет издание «La Repubblica».



Напомним, что 15 военно-транспортных самолетов из России прибыли в Италию 22 марта 2020 года. Они были нагружены всяким хламом под видом гуманитарной помощи. Было доставлено 20 автомобилей «для аэрозольной дезинфекции» (а по сути, поливальных машин) и 104 человека персонала, из них всего 35 «медиков», аж 13 переводчиков и целая толпа военных экспертов по биологическому оружию и информационной войне.



Через некоторое время после прибытия в Италию выяснилось, что за «помощь» привезли русские. Правительство Италии предложило «российской гуманитарной миссии» без промедления покинуть Италию, что вызвало бурю негодования в Москве и обвинение в итальянцев в «черной неблагодарности».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





