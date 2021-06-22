

Личный состав 32-го батальона возвращается из Афганистана

22.06.2021 14:24





Продолжается процесс возвращения грузинских миротворцев из Афганистана. Очередная группа грузинских войск, дислоцированная на авиабазе Баграм в Афганистане, сегодня вернулась домой.



По информации Минобороны, военнослужащих 32-го легкого пехотного батальона в международном аэропорту Тбилиси встретили представители Западного командования и 3-й пехотной бригады, поздравили их с мирным возвращением и поблагодарили за успешное выполнение задания.



«32-й батальон в Исламской Республике Афганистан под эгидой возглавляемой НАТО «Миссии решительной поддержки» в течение шести месяцев находился под командованием США, и его основная задача заключалась в обеспечении безопасности базы. В ближайшее время подразделение вернется в Грузию в полном составе», — говорится в заявлении Минобороны.





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