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Личный состав 32-го батальона возвращается из Афганистана
22.06.2021 14:24
Продолжается процесс возвращения грузинских миротворцев из Афганистана. Очередная группа грузинских войск, дислоцированная на авиабазе Баграм в Афганистане, сегодня вернулась домой.
По информации Минобороны, военнослужащих 32-го легкого пехотного батальона в международном аэропорту Тбилиси встретили представители Западного командования и 3-й пехотной бригады, поздравили их с мирным возвращением и поблагодарили за успешное выполнение задания.
«32-й батальон в Исламской Республике Афганистан под эгидой возглавляемой НАТО «Миссии решительной поддержки» в течение шести месяцев находился под командованием США, и его основная задача заключалась в обеспечении безопасности базы. В ближайшее время подразделение вернется в Грузию в полном составе», — говорится в заявлении Минобороны.
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