

МВД задержало одно лицо за организацию незаконной отправки граждан Грузии за рубеж

22.06.2021 16:18





Министерство внутренних дел Грузии задержало одно лицо за организацию незаконной отправки грузинских граждан за рубеж. Информацию об этом распространяет МВД.



Как сообщается, сотрудники Управления по борьбе против траффикинга и незаконной миграции Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии задержали в Батуми С.К. 1981 года рождения.



«Ей вменяется организация с целью получения финансовой выгоды заведомо незаконного пребывания граждан Грузии в иностранном государстве с использованием поддельных официальных документов.



Преступление предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.



Следствием установлено, обвиняемая С.К. создала одному из граждан Грузии соответствующие условия, в частности, посредством поддельных документов, организовала его отправку за рубеж и незаконное там пребывание.



В результате обыска в квартире и рабочем офисе С.К. полиция в качестве вещественных доказательств изъяла: брони авиабилетов, выданные на имена разных граждан, брони гостиниц, поддельные результаты медицинских исследований, регистрационные карточки и другие документы, необходимые для поездки за рубеж. При обыске в офисе задержанной также изъята денежная сумма в размере до 2 500 лари», - отмечается в информации.



Расследование по факту организации с целью получения финансовой выгоды заведомо незаконного пребывания граждан Грузии в иностранном государстве с использованием поддельных официальных документов ведется по «г» подпункту 2-й части статьи 344 прим 2.



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