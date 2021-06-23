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Российский бомбардировщик выполнил «предупредительное бомбометание» по британскому эсминцу


23.06.2021   15:28


Российский бомбардировщик Су-24М 23 июня выполнил "«предупредительное бомбометание»" по курсу движения британского эсминца Defender в Черном море. Об этом в минобороны РФ рассказали журналистам, пишет ТАСС.

Также "предупредительную стрельбу" выполнил российский пограничный корабль. Выстрелы производили в 12.06 и 12.08.

В ведомстве объяснили действия своих корабля и бомбардировщика якобы нарушением государственной границы России. В минобороны РФ утверждают, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, но британский военный корабль "на предупреждение не отреагировал".

Агентство "РИА Новости" пишет, что Defender вошел в "территориальное море" в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма).

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