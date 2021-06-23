

Совбез Грузии обсудил пять основных направлений безопасности

23.06.2021 16:01





Пять основных направлений, которые должны обеспечить безопасность страны, рассмотрел на заседании в среду Совет национальной безопасности Грузии под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, первым среди обсуждаемых вопросов стала реформа защиты критической инфраструктуры.



"Первым вопросом была реформа защиты критической инфраструктуры. Разработан проект общей законодательной базы, который прошел экспертизу, и на этом этапе согласовывается с отраслевыми ведомствами. Внести законопроект (в парламент) планируется на осенней сессии. Эта тема очень важна для нашего государства. Необходимо составить список критически важной инфраструктуры", – сказал Гомелаури.



На заседании обсудили еще четыре вопроса: проблема территориальной целостности, концепция национальной безопасности, национальная стратегия кибербезопасности и план действий, стратегия борьбы с организованной преступностью.



Как отметил Гомелаури, министерство внутренних дел разработало стратегию борьбы с организованной преступностью, и 1 июля документ будет внесен в комиссию при Совбезе, а затем передан в правительство и парламент.



"Мы обсудили Национальную стратегию кибербезопасности и план действий. Завершается процесс доработки документа в рамках межведомственной рабочей группы. Он будет представлен на утверждение правительству в первой половине июля. Министерство внутренних дел также разработало стратегию борьбы с организованной преступностью. 1 июля документ будет внесен в комиссию при СНБ, а затем передан в правительство и парламент", – сказал Гомелаури.



Совет национальной безопасности Грузии состоит из восьми постоянных членов. Постоянными членами Совбеза являются: министр обороны, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр финансов, начальник Службы государственной безопасности, начальник Службы разведки и глава Сил обороны Грузии. Совет наделен мандатом планирования и координации политики национальной безопасности на стратегическом уровне. Возглавляет совет безопасности премьер-министр.





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