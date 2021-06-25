

Еще одна рота грузинских миротворцев вернулась на родину из Афганистана

25.06.2021 15:58





Очередной поток грузинских военных вернулся из Афганистана на родину, согласно плану завершения участия Грузии в миротворческой миссии «Решительная поддержка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.



Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в которой участвуют и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года. Грузинские подразделения покидают Афганистан по согласованному графику. После полного возвращения подразделения участие Сил обороны Грузии в миссии «Решительная поддержка» под эгидой НАТО в Афганистане завершится.



С грузинской стороны в миссии участвовали 872 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.



Вернувшееся подразделение выполняло международную миротворческую миссию под командованием США в штабе «Решительной поддержки» в Кабуле.



Высшие военные представители, а также личный состав последнего грузинского батальона, дислоцированного в Афганистане, вернутся на родину в ближайшие дни, завершив тем самым процесс вывода грузинских подразделений.



На данный момент на родину уже вернулись часть военнослужащих 32-го легкого пехотного батальона 3-й пехотной бригады и часть военной роты.



Грузинские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название «Решительная поддержка».



В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там проходили более 20 тысяч военных Грузии. За это время в Афганистане погибли 32 военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.



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