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В Уреки задержаны 13 человек за нападение на полицейских
25.06.2021 20:28
За нападение на полицейских в связи с их служебной деятельностью сотрудники департамента полиции Гурии задержали в поселке Уреки 13 лиц. Информацию об этом распространяет МВД.
По их данным, преступление предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
«Следствие установило, что 24 июня с.г. сотрудники Урекского отделения полиции Озургетского районного управления за правонарушение, предусмотренное статьями 166 - 173 кодекса административных правонарушений, задержали в поселке Уреки Ш.Л., 1988 года рождения и доставили в административное здание полиции.
Позже возле здания полиции собрались знакомые задержанного, напали на сотрудников полиции, нанесли им словесные и физические оскорбления.
Правоохранители арестовали нарушителей в качестве обвиняемых.
Расследование по факту нападения на сотрудника полиции ведется по части первой ст. 353 УК Грузии», - отмечено в информации.
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