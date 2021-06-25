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В Уреки задержаны 13 человек за нападение на полицейских


25.06.2021   20:28


За нападение на полицейских в связи с их служебной деятельностью сотрудники департамента полиции Гурии задержали в поселке Уреки 13 лиц. Информацию об этом распространяет МВД.

По их данным, преступление предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

«Следствие установило, что 24 июня с.г. сотрудники Урекского отделения полиции Озургетского районного управления за правонарушение, предусмотренное статьями 166 - 173 кодекса административных правонарушений, задержали в поселке Уреки Ш.Л., 1988 года рождения и доставили в административное здание полиции.

Позже возле здания полиции собрались знакомые задержанного, напали на сотрудников полиции, нанесли им словесные и физические оскорбления.

Правоохранители арестовали нарушителей в качестве обвиняемых.

Расследование по факту нападения на сотрудника полиции ведется по части первой ст. 353 УК Грузии», - отмечено в информации.

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