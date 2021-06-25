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В Тбилисском аэропорту задержан криминальный авторитет Вато Кипиани
25.06.2021 22:23
В Тбилисском международном аэропорту был задержан т.н криминальный авторитет Вато Кипиани.
По сообщению МВД, Кипиани задержан по статье 18-109 УК Грузии, которая предусматривают подготовку к умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах.
Предположительно, арест Кипиани связан с попыткой покушения на жизнь братьев Пеикришвили, у которых в 2019 году дважды взорвали автомобили. По данному делу уже осуждены шесть человек, но расследование продолжалось до сих пор с целью выявления организаторов преступления.
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