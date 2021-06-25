

В Тбилисском аэропорту задержан криминальный авторитет Вато Кипиани

25.06.2021 22:23





В Тбилисском международном аэропорту был задержан т.н криминальный авторитет Вато Кипиани.



По сообщению МВД, Кипиани задержан по статье 18-109 УК Грузии, которая предусматривают подготовку к умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах.



Предположительно, арест Кипиани связан с попыткой покушения на жизнь братьев Пеикришвили, у которых в 2019 году дважды взорвали автомобили. По данному делу уже осуждены шесть человек, но расследование продолжалось до сих пор с целью выявления организаторов преступления.



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