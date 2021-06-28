

Последнее грузинское подразделение вернулось на родину из Афганистана

28.06.2021 12:38





Военнослужащие Сил обороны Грузии завершили 17 лет успешной службы в укреплении глобальной безопасности в одной из самых горячих точек мира.



По данным министерства обороны Грузии, 32-й батальон находился под командованием США в Исламской Республике Афганистан в рамках «Миссии решительной поддержки» под эгидой НАТО в течение шести месяцев, и его основная задача заключалась в защите базы.



Силы обороны Грузии впервые присоединились к Международным силам содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан в августе 2004 года. С 1 января 2015 года Международная миссия НАТО в Афганистане сменила облик и продолжила работу в формате «Миссии решительной поддержки» (RSM), в которой грузинские военные также принимали активное участие. Грузия стала крупнейшим донором среди стран, не входящих в Альянс, с точки зрения количества военнослужащих на миссию на душу населения.



С 2004 года более 20 000 грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Афганистане в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). 32 военнослужащих погибли в результате борьбы с международным терроризмом.



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