

Старшим сержантам Минобороны по истечении срока службы могут дать право на ношение оружия

28.06.2021 20:16





Комитет по обороне и безопасности поддержал в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Грузии об оружии». Вопрос касается предоставления Старшим сержантам Министерства обороны после истечения официального срока службы предоставления права на ношение оборонительного и спортивного короткоствольного оружия.



По заявлению заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, предоставление права на ношение оружия Старшему сержанту после увольнения служит признанием его заслуг и дает дополнительную мотивацию. Следует отметить, что для получения воинского звания Старшего сержанта военнослужащий должен прослужить не менее 20 лет и пройти различные образовательные и практические курсы.



На заседании комитета оппозиционные депутаты высказали различные мнения. Члены фракции «Объединенное национальное движение - объединенная оппозиция сила в единстве» Деви Чанкотадзе и Губаз Саникидзе потребовали, чтобы право на ношение оружия было предоставлено и младшим офицерам, а член фракции «Лело - партнерство для Грузии» Армаз Ахвледиани отказался поддержать изменения, отметив, что в Грузии круг людей, носящих оружие, должен быть еще более сокращен.



По заявлению председателя комитета Ираклия Берая, комитет в ближайшее время приступит к подготовке нового законопроекта «об оружии». «В рамках комитета мы проведем консультации с соответствующими ведомствами и разработаем законопроект по современным стандартам», - заявил Ираклий Берая.





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