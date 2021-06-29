

Береговая охрана Грузии участвует в многонациональных военно-морских учениях SEA BREEZE 2021

29.06.2021 11:02





Официально открылись многонациональные военно-морские учения SEA BREEZE 2021. С грузинской стороны в учениях принимают участие представители МВД и Минобороны.



Департамент береговой охраны пограничной полиции министерства внутренних дел Грузии в этом году примет участие в военно-морских учениях с двумя сторожевыми кораблями. Помимо экипажей кораблей «Диоскурия» и «Очамчире», в SEA BREEZE 2021 также примут участие экипажи береговой охраны.



31-й батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Сил обороны Грузии примет участие в полевых учениях SEA BREEZE 2021. Группа водолазов Сил специальных операций примет участие в морских водолазных учениях в Одесском порту.



Также пять офицеров МВД и Минобороны будут задействованы в учебном штабе SEA BREEZE 2021.



Учения SEA BREEZE, организованные Шестым флотом США и ВМС Украины, проходят в Черном море с 28 июня по 10 июля. Учения охватывают морской, наземный и воздушный компоненты и направлены на совершенствование взаимодействия между военно-морскими силами стран-участниц и повышение их совместных возможностей для обеспечения региональной морской безопасности. В истории учений SEA BREEZE 2021 — самый крупный. В нем участвуют 5000 человек из 32 стран на шести континентах, 32 корабля, 40 самолетов и 18 групп специальных операций и водолазов.



В этом году в многонациональных учениях, Грузии, участвует 31 страна. Это: Австралия, Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Болгария, Великобритания, Дания, Египет, Испания, Эстония, Турция, Япония, Израиль, Италия, Канада, Латвия, Литва, Марокко, Молдова, Норвегия, Норвегия, Пакистан, Греция, Южная Корея, Франция, Сенегал, Тунис, Украина, США и Швеция. В учениях участвует второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2).



SEA BREEZE проводится в Черном море с 1997 года. Грузинская сторона участвует в учениях с первого же года. В прошлом году в учениях участвовал патрульный корабль береговой охраны «Диоскурия» (P25).



Информацию распространяет министерство внутренних дел Грузии.





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