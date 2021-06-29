

Прокуратура Грузии сделала заявление

29.06.2021 19:29





По информации ведомства, обвиняемый в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах приговорен к 11 годам лишения свободы на основании доказательств, представленных прокуратурой.



"Сенакский районный суд полностью разделил доказательства, представленные стороной обвинения, и признал Л.К. виновным в изнасиловании, совершенном при отягчающих обстоятельствах.



Следствием установлено, что 11 марта 2021 года в районе Абаша Л.К. изнасиловал А.Ч., являющегося лицом с ограниченными возможностями.



Правоохранители задержали Л.К. 11 марта. Ему было предъявлено обвинение по 3-й части статьи 137 УК Грузии (изнасилование, совершенное по гендерному признаку, в отношении лица с ограниченными возможностями), и он был приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения.



Сенакский районный суд признал Л.К. полностью виновным в совершенном преступлении и приговорил его к 11 годам лишения свободы», - отмечается в заявлении прокуратуры.



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